نتنياهو: الهدوء في غزة مقابل زيادة الكهرباء و وتمكين قطر من دفع رواتب موظفي "حماس"

وطن: قال مصدر إسرائيلي مقرّب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة مبدئيًا لزيادة التيار الكهرباء لقطاع غزة وتمكين قطر من دفع رواتب موظفي "حماس" مقابل استمرار الهدوء.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو عن المصدر قوله إن، "إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لزيادة التيار الكهربائي ودفع رواتب موظفي "حماس" بتمويل قطري، لكن شريطة أن يسود الهدوء الكامل منطقة الجنوب على غرار الوضع الذي ساد بعد حرب العام 2014".

وذكر المصدر، أن "الحوار حول ممر مائي بين غزة وقبرص سيكون بعد استعادة الهدوء الكامل في الجنوب"، مضيفاً أنّ "هدفنا هو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بما في ذلك الهدوء حول السياج الفاصل، ولا يمكن التقدم لأي مرحلة دون تحقيق الهدوء".

وأكدت، أنّ مساعٍ أممية ومصرية مستمرة لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة بغزة وإسرائيل، أو عقد هدنة بين الطرفين.

وأفاد، المصدر رفيع المستوى بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، عبر وسطاء بشأن الأوضاع في غزة، منوهاً أنّ "التحسن في الوضع الأمني في الجنوب إلى الضربات التي وجهها الجيش لحماس مؤخرًا"، وفق زعمه.