القبض على شخص أثناء ترويجه عملة مزيفة في الخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة اليوم، القبض على احد الأشخاص اثناء قيامه بترويج العملة المزيفة في أسواق مدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة" بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرقة عمليات الشرطة من قبل صاحب احد المحال التجارية مفاده وجود شخص يقوم بترويج عملة مزيفة ويحاول شراء حاجيات بها من محله، على الفور تحركت دورية شرطة المباحث للمكان لإلقاء القبض على المشتبه به وضبط ما بحوزته من عملة مزيفة ".

وأضاف البيان بانه ولدى وصول شرطة المباحث العامة للمكان قامت بإلقاء القبض على المشتبه به وضبطت بحوزته مبلغ 1200 شيكل من فئة الــ 200 شيكل الجديدة والتي تبين بعد فحصها بانها عملة مزيفة، حيث افاد المشتبه به بعد سماع أقواله بحيازتها ومحاولة ترويجها .

هذا واكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته مع المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .