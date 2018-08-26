ألفا منزل لا تزال دون إعادة إعمار في غزة

وطن: قالت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الأحد إن ألفي منزل لا تزال دون إعادة إعمار في قطاع غزة رغم مرور أربعة أعوام على انتهاء العملية التي شنتها إسرائيل على القطاع عام 2014 .

وذكرت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" على غزة، في بيان صحفي، أن أصحاب هذه المنازل لا يزالون “مشردين” من دون مأوى ثابت، ما يتطلب تدخلا دوليا.

وأكدت اللجنة أن "لهؤلاء حقا طبيعيا في العودة لبيوتهم وممارسة حياتهم الطبيعية المستقرة، وهو ما يتطلب التحرك السريع لإنهاء معاناتهم المركبة، حيث أنهم يعيشون معاناة فوق معاناة الحصار والإغلاق".

وأوضحت أن بناء المنازل المدمرة يحتاج إلى نحو 150 مليون دولار مطلوب من الدول المانحة الايفاء بها "باعتبار ذلك استحقاق أخلاقي وإنساني وقانوني".

كما طالبت اللجنة برفع معيقات أخرى أمام إعادة إعمار قطاع غزة أبرزها قيود إسرائيل على إدخال مواد البناء ورفع الحصار المفروض منذ منتصف عام 2007 كليا عن القطاع.

ويصادف اليوم الذكرى الرابعة لإعلان اتفاق وقف إطلاق نار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية لإنهاء هجوم إسرائيلي استمر على قطاع غزة أكثر من 50 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني ودمار واسع في المنازل والبنية التحتية.