الاحتلال يفرج عن 3 أسرى مقدسيين

وطن-وكالات: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد عن ثلاثة أسرى فلسطينيين من أحياء مختلفة بمدينة القدس المحتلة.

ومن الأسرى المفرج عنهم عن الأسير المقدسي براء محمود (١٨ عامًا) من قرية العيساوية والذي كان معتقلًا بسجن النقب وأمضى فيه ١١ شهرًا.

واعتقل الأسير المحرر براء على يد وحدة من المستعربين الذين اعتدوا عليه بالضرب المبرح بحجة أنه مطارد ونقلوه للتحقيق في سجن "المسكوبية".

وكان الأسير براء اعتقل عدة مرات وأمضى قرابة عام في سجون الاحتلال بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه عام ٢٠١٥.

كما وأفرج الاحتلال عن الأسير مؤيد عامر ابراهيم بدر (٢٠ عامًا) من قرية العيساوية والذي كان معتقلًا بسجن النقب بعد أن أمضى فيه مدة محكوميته البالغة ٢٢ شهرًا.

وأفرج الاحتلال عن الأسير المقدسي جمال عسيلة (٢٠ عامًا) من البلدة القديمة بعد أمضى ١٨ شهرًا بسجن نفحة الصحراوي.

(صفا)