الظاهرية وواد النيص يفتتحان منافسات دوري المحترفين في 30 الجاري

رام الله-وطن: أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول مباريات مرحلة الذهاب لدوري المحترفين والدرجة الأولى.

ويفتتح فريقا شباب الظاهرية وترجي واد النيص منافسات دوري المحترفين في 30 آب الجاري ضمن أولى مباريات ذهاب الدوري، وتستكمل مباريات الجولة الجمعة والسبت.

وفي دوري الاحتراف الجزئي "الدرجة الأولى"، تفتتح مباريات الدوري يوم الخميس السادس من أيلول المقبل بلقاء أهلي قلقيلية الوافد الجديد مع نادي دورا، بينما يلعب في نفس اليوم قطب قلقيلية الثاني في الدوري الاسلامي الذي سيلعب مع نادي شباب الخضر.