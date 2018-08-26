الهندي: التهدئة بغزة لن يقابلها أي ثمن سياسي ومشروطة بالتزام الاحتلال بها

وطن-وكالات: أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي أن التزام فصائل المقاومة بـ "التهدئة الميدانية" ليس مطلقاً؛ وإنما مشروطٌ بالتزام "إسرائيل" بكفِ عدوانها، إضافة إلى تحسين حياة الناس في غزة، مشدداً على أنَّ المحادثات الجارية في القاهرة لن يقابلها أي ثمنٍ سياسي على حساب أي ثابت من الثوابت.

وأوضح د. الهندي بحسب وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن محادثات القاهرة لن يقابلها أي ثمن سياسي ستدفعه الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أنَّ المقاومة ستلتزم بالتهدئة بالقدرِ الذي تلتزم فيه "إسرائيل"، لافتاً إلى أنَّ المقاومة وفي مقدمتها الجهاد الإسلامي سترد بشكلٍ مباشر على أي عدوان أو حماقةٍ إسرائيلية.

وبين د. الهندي أنَّ محادثات القاهرة حتى اللحظة، لم يتمخض عنها أي اتفاقٍ مكتوب أو التزامات لأي جهة، قائلاً " لا زلنا في إطار النقاش والحوار ولا يوجد شيئاً مكتوباً ولم نلتزم بعد في أي اتفاقات أو تفاهمات"، مشيراً إلى أنَّ مباحثات التهدئة الجارية تستند إلى التفاهمات التي أعقبت عدوان 2014.