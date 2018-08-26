مصر تفتح معبر رفح لعودة حجاج قطاع غزة اعتبارا من غد

غزة-وطن: أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح البري لعودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الاثنين، السابع والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الثالث من شهر أيلول المقبل، الموافق ليوم الاثنين، على أن يستأنف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من الثلاثاء، الرابع من أيلول المقبل.

وأوضحت أنه في ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينيين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج، فمن المقرر أن تقتصر حركة السفر عبر معبر رفح البري من يوم غد الاثنين وحتى الثالث من الشهر المقبل من مصر إلى قطاع غزة على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط، على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد بنفس القواعد المنظمة للعمل، وسيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل.