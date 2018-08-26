لجنة برلمانية أردنية تشجب تقليص المساعدات الاميركية لفلسطين

وطن-وكالات: شجبت لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني قرار الإدارة الأميركية سحب 200 مليون دولار من برامج مساعدات الاغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود في بيان اليوم الاحد "إن سحب جزء كبير من المساعدات يدلل على وجود صفقة تسوية تسلب الحقوق الفلسطينية، حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى استخدام ورقة المساعدات للضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن المشؤومة".

ودعا السعود، الولايات المتحدة الأميركية إلى مراجعة مواقفها تجاه الصراع العربي الاسرائيلي والكف الفوري عن دعم جرائم وانتهاكات الاحتلال، مطالبًا في الوقت نفسه بتعويض المساعدات الأميركية وتكثيف الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وخصوصا في القدس الشريف.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت، في بيان يوم أمس الأول، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب أكثر من 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.