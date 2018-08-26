4 قتلى و11 اصابة في إطلاق نار في فلوريدا الأميركية

وطن-وكالات: ذكر مكتب قائد الشرطة في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية، أن إطلاق نار عشوائي وقع بالمركز اليوم الأحد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 قتلوا وأصيب 11 جراء الحادثة التي وقعت داخل صالة ألعاب في الولاية.

وقالت الشرطة الأمريكية في تغريدة عبر موقع "تويتر" إن "مشتبها به لقي حتفه، ومن غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان لدينا مشتبه به ثانٍ"، وأن المكتب يجري عملية بحث في مسرح الجريمة.

ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن المكان، قائلة: "ابقوا بعيدا عن المنطقة، ليست آمنة الآن".

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينج على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

(رويترز)