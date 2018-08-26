الكشف عن طلب بلدية نابلس من الحكم المحلي وديوان الرقابة التفتيش عليها

وطن-وكالات: طالبت بلدية نابلس عبر وثيقة رسمية من وزارة الحكم المحلي وديوان الرقابة المالية والادارية التفتيش على عمل البلدية منذ تسلمها الادارة بعد الانتخابات الاخيرة .

وأرسلت بلدية نابلس بمطالبات للجهات المتخصصة بالرقابة ان تأتي وتفتح ملفاتها، وخاصة كل ما يتعلق بالاتهامات التي وجهت اليها مؤخرا .

وعند مراجعة جهات الاختصاص في بلدية نابلس اتضح ان البلدية اتخذت قراراً بالاغلبية خلال اجتماع لها مؤخرا، دون ان يحدد التاريخ طالبت فيه الجهات المختصة ان تفتش بكل اوراق البلدية، وحال اكتشف اي فساد ان يتم تحويل الفاسدين لمحكمة مكافحة الفساد .

جهات في بلدية نابلس تكتمت على الخبر الا ان موقع "مدار نيوز" قال إنه، "حصل على وثائق -تحفظ على نشرها- تثبت طلب البلدية من الجهات المختصة ان تأتي للرقابة عليها خاصة بعد اتهامات وجهت اليها مؤخرا من احد اعضاء البلدية" .

(مدار نيوز)