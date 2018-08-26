اشتية: نسعى لرفع معاناة غزة عبر اتفاق سياسي شامل وتحقيق المصالحة كرزمة واحدة

رام الله-وطن: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية أن الحركة تسعى لرفع المعاناة عن قطاع غزة عبر اتفاق سياسي شامل وتحقيق المصالحة الفلسطينية كرزمة واحدة.

وقال اشتية، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن "التهدئة مصلحة إسرائيلية فهي تريد أن تقبض سندا أمنيا عبر تطبيقها"، مضيفا أن "التساوق مع هذه التهدئة وما تحتويه من مطار في إيلات أو غيرها هو تساوق مع أميركا ومشاريعها التصفوية لقضيتنا".

وأضاف: "إذا كان هناك مصالحة ستكون التهدئة فيما بعد، وإن تمت سيكون هناك إعمار في قطاع غزة".

وأوضح أن استمرار المحاولات الأميركية والإسرائيلية لشطب قضية اللاجئين والقدس عن الطاولة سيدفع القيادة الفلسطينية للعودة للمربع الأول والمطالبة بحل سياسي على أساس فلسطين التاريخية، وليس فقط دولة على حدود عام 1967.

وتابع اشتية: "لن تستطيع لا أميركا ولا غيرها شطب قضية اللاجئين، ولن نخضع للابتزاز، ولن نتنازل عن حق العودة"، محذرا في السياق من محاولة إسرائيل إعادة تعريف اللاجئ وتساوق الكونغرس الأميركي معها واختصار عدد اللاجئين ب 40 ألفا.

وأكد أن كل هذه المحاولات الأميركية هي من أجل إرضاء حليفتها إسرائيل ولتنفيذ الشق الأول مما تسمى "صفقة القرن" .

وأشار اشتية إلى أن "كل هذه المؤامرات على مشروعنا الوطني ستفشل كما فشل غيرها الكثير ولن تمر، بتمسكنا بحقنا وصمودنا على أرضنا ووحدتنا الوطنية".