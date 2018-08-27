الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة ويصادر مطبعة ومركبة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات اقتحامات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت قسام عبد الكريم البرغوثي، مؤمن كفاح البرغوثي، ورد عصام البرغوثي، كما اعتقلت الاسير المحرر جمال كرامة من محافظة الخليل.

وفي بلدة الخضر في محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال رأفت صلاح، ومنصور نصري صلاح، ومحمد عيسى غنيم ، كما اعتقلت الاسير المحرر ياسين بدير ومجدي ابو عكر من مخيم عايدة

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال "مطبعة المناهل" في مخيم بلاطة في مدينة نابلس وصادرت محتوياتها علما أنها تعود للأسير غسان ذوقان ونجله الأسير معاذ اللذين تم اعتقالهما قبل ما يقارب الشهر واعتقال النجل الآخر براء بعدهما بأيام.

كما صادرت قوات الاحتلال مركبة المعتقل مجدي أبو عكر في مخيم عايدة ودراجة هوائية؛ كما اقتحم منازل أسرى محررين في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله شناعة في مدينة قلقيلية ومدينة جنين.

وشهد مخيم بلاطة ومدخل بلدة كوبر اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال .