ادعيس: وفاة حاج من بيت لحم بمكة المكرمة

وطن: أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس عن وفاة الحاج كامل تايه محمد عبيات من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أنهى طواف الوداع، وهو من حجاج الطيران.

وكان يفترض أن يعود عبيات صباحًا إلى أرض الوطن عبر مطار جدة، ويرافقه إثنان من أولاده ومعهم زوجاتهم والذين سيعودون كما هو مقرر صباح اليوم إلى فلسطين.

وأكد ادعيس الذي توجه لذوي عبيات بأسمى آيات التعزية والمواساة، أن طواقم وزارته المرافقة لحجاج الطيران التي تتواجد إلى الآن في مكة، تابعت الإجراءات المتعلقة بالدفن، وإنهاء المعاملات الرسمية اللازمة في هكذا حالات.

وبوفاة عبيات يرتفع عدد وفيات بعثة حجاج فلسطين إلى اثنين.