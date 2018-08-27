تنفيذية المنظمة تطلع اليوم على نتائج اجتماعات القاهرة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن ما جرى في القاهرة من اجتماعات بشأن المصالحة سيتم عرض نتائجها على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم على أن تعرض أيضا على الاجتماع القادم لمركزية الحركة.

وأعرب محيسن عن اعتقاده أن لا جديد بموقف حماس التي تماطل وتناور في تطبيق المصالحة وتستمر في مساعيها للتهدئة مع اسرائيل والاتصالات التي تجريها بالخصوص، مشيرا إلى أن حركة فتح سيكون لها ردٌ على الورقة المصرية خلال الساعات القادمة.

وشدد محيسن على أن أي اتفاق سيتم بين حماس واسرائيل هو غير شرعي لأن حماس ليست مخولة بذلك من جهة، ولأن التهدئة التي يتم الحديث عنها ستعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة في سياق تنفيذ صفقة القرن، من جهة أخرى.

وأشار محيسن إلى أن المطلوب الآن عمل جاد ينطلق من رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في الأمم المتحدة مؤخرا، مضيفا أن الحديث عن حل القضايا العالقة بصورة جزئية غير مجدٍ.