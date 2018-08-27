الاقتصاد: ترخيص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً الشهر الماضي

رام الله- وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تموز 2018، شهد ارتفاعا بنسبة 50.0% مقارنة مع الشهر السابق، و80.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017.

وأوضحت الوزارة في بيان تقرير احصائي، نشرته اليوم الإثنين، قيمة رأس مال هذه المصانع شهدت ارتفاعا بنسبة 58.1% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 47.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، حيث تم ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 4.9 مليون دولار.

ووفق التقرير ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 10.2% مقارنة بالشهر السابق، بالمقابل لم تتغير هذه القيمة مقارنة مع الشهر المناظر 2017، وسجل عدد شهادات المنشأ أيضاً خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 16.8% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 5.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث صادقت وزارة الاقتصاد على 437 شهادة منشأ بقيمة 8.1 مليون دولار.

وأشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى الوزارة سجل ارتفاعا بنسبة 80.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين أن قيمة رأسمال الشركات (المصرح به عند التسجيل) ارتفعت بنسبة 282.2% مقارنة بالشهر السابق، و101.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث تم تسجيل 150 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 49.3 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وحسب التقرير، سجل عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 54.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 8.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين سجلت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً 18.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث تم إصدار 2,769 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 124.2 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا 30.1% بالمقارنة مع شهر تموز 2017، حيث تم تسجيل 93 تاجراً جديداً.

ووفق التقرير سجلت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 79.5% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.5% بالمقارنة مع تموز 2017، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً ارتفاعا بنسبة 81.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً 10.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعاً بنسبة 59.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، و24.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 1,312.343 كغم.

وأظهرت نتائج التقرير انه تم إيداع 127 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 394 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 94 علامة تجارية، وتم تسجيل 4 براءة اختراع خلال شهر تموز.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 41.5% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 10.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث بلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 220.3 ألف شيقل.

وأشارت نتائج التقرير إلى أن عدد خدمات اللامركزية لشهر تموز شهد ارتفاعا بنسبة 39.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017.وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تموز 2018، شهد ارتفاعا بنسبة 50.0% مقارنة مع الشهر السابق، و80.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017.

وأوضحت الوزارة في بيان تقرير احصائي، نشرته اليوم الإثنين، قيمة رأس مال هذه المصانع شهدت ارتفاعا بنسبة 58.1% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 47.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، حيث تم ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 4.9 مليون دولار.

ووفق التقرير ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 10.2% مقارنة بالشهر السابق، بالمقابل لم تتغير هذه القيمة مقارنة مع الشهر المناظر 2017، وسجل عدد شهادات المنشأ أيضاً خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 16.8% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 5.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث صادقت وزارة الاقتصاد على 437 شهادة منشأ بقيمة 8.1 مليون دولار.

وأشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى الوزارة سجل ارتفاعا بنسبة 80.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين أن قيمة رأسمال الشركات (المصرح به عند التسجيل) ارتفعت بنسبة 282.2% مقارنة بالشهر السابق، و101.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث تم تسجيل 150 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 49.3 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وحسب التقرير، سجل عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 54.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 8.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين سجلت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً 18.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث تم إصدار 2,769 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 124.2 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا 30.1% بالمقارنة مع شهر تموز 2017، حيث تم تسجيل 93 تاجراً جديداً.

ووفق التقرير سجلت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 79.5% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.5% بالمقارنة مع تموز 2017، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً ارتفاعا بنسبة 81.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً 10.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعاً بنسبة 59.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، و24.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 1,312.343 كغم.

وأظهرت نتائج التقرير انه تم إيداع 127 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 394 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 94 علامة تجارية، وتم تسجيل 4 براءة اختراع خلال شهر تموز.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 41.5% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 10.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث بلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 220.3 ألف شيقل.

وأشارت نتائج التقرير إلى أن عدد خدمات اللامركزية لشهر تموز شهد ارتفاعا بنسبة 39.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017.