كوريا الشمالية: وحدات أميركية تتدرب للتسلل إلى بيونغ يانغ

وطن: اتهمت صحيفة رسمية كورية شمالية، الأحد 26 أغسطس/آب 2018، الولايات المتحدة بـ"الازدواجية في التعامل" و"إعداد مؤامرة إجرامية" ضد بيونغ يانغ بعد أن ألغت واشنطن زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو.

ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود تقريباً منذ قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وقد حث بومبيو على خطوات ملموسة تجاه تخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية، في حين تطالب بيونغ يانغ بأن تقدم واشنطن أولاً تنازلات من ناحيتها.

ونقلت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية عن منبر إعلامي كوري جنوبي قوله إن وحدات أميركية خاصة متمركزة في اليابان تجري مناورات جوية تهدف إلى "التسلل إلى بيونغ يانغ".

وأضافت: "مثل هذه التصرفات تثبت أن الولايات المتحدة تعد مؤامرة إجرامية لشن حرب ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وارتكاب جريمة تستحق عقوبة سماوية دون رحمة في حال فشل السيناريو الأميركي الجائر لنزع سلاح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أولاً".