ابو مرزوق: فريق اوسلو ادرك متأخرا بأن امريكا غير مؤهلة للوساطة مع الاحتلال

وطن: قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى ابو مرزوق، ان "الولايات المتحدة الامريكية ليست مؤهلة للعب الوسيط بين الفلسطينين والصهاينة".

واكد ابو مرزوق في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "ان امريكا لم تكن يومًا مؤهله بأن تلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين واسرائيل)".

واضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، " ان فريق اسلو ادرك متأخرا ذلك وبعد الإجراءات الأمريكية ضد السلطة بدءًا بإغلاق مكتب م ت ف، وانتهاءًا بخصم 200 مليون دولار من المساعدات لكن المواقف السياسية للادارات الامريكية أشد وطأة من الإجراءات الاخيرة".