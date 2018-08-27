وزير في حكومة الاحتلال: يجب ملاحقة النواب العرب قضائيا

وطن: دعا وزير السياحة في حكومة الاحتلال ياريف ليفين الى ملاحقة النواب العرب في الكنيست باعتبارهم "خونة " لدولة الاحتلال على حد تعبيره وذلك لتحركهم على الصعيد الدولي بهدف الضغط على اسرائيل لالغاء قانون "القومية " .

ونقلت اذاعة جيش الاحتلال (غاليه تساهل) عن ليفين قوله انه يأمل ان يلاحقهم النظام القضائي الاسرائيلي بتهمة "الخيانة" وردت عضو القائمة المشتركة عايدة توما، في الاذاعة ان القائمة لم تتقدم حتى الان الى الامم المتحدة لادانة قانون القومية ولكن ذلك محتمل .