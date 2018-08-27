ماكرون: لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على أميركا أمنياً

وطن: دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أمنياً، مشيراً إلى أنه سيعرض مقترحات لتعزيز أمن التكتل.

وقال ماكرون في خطاب مهم بشأن إعادة إطلاق أجندته الدبلوماسية إنه "لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها. ضمان أمن أوروبا مسؤوليتنا".

من جهة أخرى، أكد من جديد تصميمه على الدفع قدماً بالاتفاق الذي أبرم بين مختلف الأطراف الليبيين في أيار/مايو الماضي وينص خصوصاً على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر.

وقال ماكرون: "أؤمن بعمق في إعادة السيادة الليبية"، لافتاً إلى أنه "في هذا البلد الذي أصبح مسرحاً لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في أيار/مايو" الماضي.