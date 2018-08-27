إعلام الاحتلال: غداً سيتم مضاعفة كميات الوقود لقطاع غزة

غزة- وطن: ذكر موقع "والا" العبري نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه سيتم مضاعفة كميات الوقود المدخلة الى قطاع غزة يوم غد الثلاثاء، وذلك بدعوى "تحسن الوضع الأمني".

وأضاف الموقع أن "مضاعفة الكمية يأتي في إطار جهود تهدئة الأمور تمهيدًا لاستئناف جهود التسوية".

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد أجرت قبل عيد الأضحى مشاورات ومباحثات مع الجانب المصري بشأن مقترحات لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار مع الاحتلال، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.