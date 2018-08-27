التربية تلغي امتحان "الإنجاز" للفروع المهنية ومنهاج جديد هذا العام

رام الله- وطن: أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الاثنين، عن اطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019، والذي سمي بعام التعليم في القدس.

وقال صيدم في مؤتمر صحفي: إن العام الدراسي للطلبة يبدأ يوم بعد غد الأربعاء، وينتهي بتاريخ 30-5-2019.

وأضاف، أن البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس سيتواصل بكل ما يتضمنه من خطوات، حيث لا رسوم على طلبة الإنجاز، والمنح الدراسية لطلبة القدس متواصلة، وكتب اللغة الانجليزية مجاناً.

وكشف عن أنه سيتم إلغاء امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية للطلبة الراغبين بالالتحاق بها، واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، فيما أن هذا النظام مطروح على طاولة مجلس الوزراء لإقراره بشكله النهائي.

وأشار صيدم، إلى أن سيتم افتتاح 59 صفاً تمهيداً جديداً في المدارس الحكومية، علماً ان عدد الرياض الحكومية تضاعف من 100 إلى 204 في غضون 3 سنوات.

وتابع: في إطار الاستجابة للزيادة المضطردة في أعداد الطلبة، وضمان حصولهم على تعليم نوعي، سيتم افتتاح 18 مدرسة جديدة بتكلفة تجاوزت 25 مليون دولار.

وأردف صيدم: ابتداءً من العام الجديد سيتم البدء بتدريس المنهاج الجديد للصف الثاني عشر، وبذلك تكون حلقة تطوير المناهج للمسارات الأكاديمية اكتملت.

وأضاف، أنه سيتم توفير متطلبات دمج ذوي الإعاقة بتوفير المتطلبات البشرية والمادية، ليرتفع عدد غرف المصادر من 171 إلى 211، إضافة إلى رفع عدد المرشدين في مدارس الضفة إلى 1200.

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي، أنه سيتم البدء في تدريس مقرر البرمجة في كافة المدارس من الصف الخامس حتى العاشر، كما سيتم افتتاح مدارس فلسطينية جديدة خارج الوطن، ابتداءً من تركيا ثم ماليزيا، حيث ستدرس المنهاج الفلسطيني.

وقال صيدم: إنه سيتم إطلاق نظام تسريع التعليم وفق ما نص عليه قانون التربية والتعليم، وزيادة عدد مدارس التعليم الذكي إلى 150 مدرسة.

وفي مجال الأنشطة اللاصفية، أشار إلى أنه سيتم إطلاق المدرسة الوطنية للموسيقي والدراما والفنون، والتوسيع في برنامج النشاط الحر بالبدء من الصف الرابع بدلاً من الخامس، وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للياقة البدنية، ومواصلة تفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي، والاتحاد الرياضي الجامعي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وأعلن، أنه ستطلق جائزة الرئيس محمود عباس للإبداع والابتكار، فيما ستتواصل للعام الثاني جوائز التميز والإبداع.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد مدارس التحدي ومضاعفة عددها، وستفتتح المدرسة رقم 13 في اليوم الأول من العام الدراسي وهي مدرسة إبزيق في طوباس، ومدارس جديدة من مدارس الإصرار في المشافي تحديداً بقطاع غزة.

وقال: إنه سيتم الشروع في بناء المركز الوطني للبحث والتطوير في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما ستواصل الوزارة تشييد القرية الكشفية الأضخم في الشرط الأوسط والواقعة في قرية عنزا بجنين.

وأضاف، سيرفع عدد الوحدات المهنية بافتتاح 14 وحدة مهنية في مدارس أكاديمية، بضمنها شعبتان زراعيتان في بلدة عرابة بجنين، وفي بورين جنوب نابلس.

واختتم صيدم: سيتم استحداث أنظمة جديدة خاصة بالتعليم الالكتروني والوقفية، ومواصلة خطوات تصويب أوضاع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة.