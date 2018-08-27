نقل حاج الى مستشفى في حيفا بشبهة اصابته بفيروس قاتل بعد عودته من السعودية

حيفا- وطن: ذكرت إعلامية في الداخل الفلسطيني، أن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما، نقل اليوم الى المستشفى في حيفا، "بشبهة اصابته بفيروس قاتل"، وذلك بعد عودته من مناسك الحج في الديار الحجازية.

وبحسب المصادر فإن الحاج العائد، قد أصيب على ما يبدو بفيروس "كورونا"، وهو فيروس قاتل مثل فيروس "سارس"، والذي لم يُكتشف بعد في الأراضي الفلسطينية. وتم نقل المريض الى العزل.

وفايروس "كورونا"، هو فيروس تاجي تمت رؤية هذا الفيروس لأول مرة في جدةالسعودية، 24 سبتمبر 2012 عن طريق الدكتور المصري محمد علي زكريا، المتخصص في علم الفيروسات بعدما نجح في عزل فيروس من رجل توفي في أعقاب ضيق حاد في التنفس وفشل كلوي. ويعتبر الفيروس السادس من فصيلة الفيروسات التاجية. أطلق عليه في البداية عدد من الأسماء المختلفة مثل شبيه سارس أو سارس السعودي في بعض الصحف الأجنبية، واتفق مؤخراً على تسميته فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطي ويرمز له اختصاراً MERS-CoV.