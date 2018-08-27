"حمى غرب النيل": حالة وفاة ثالثة في دولة الاحتلال وارتفاع عدد المصابين

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، وفاة أحد المُصابين، بـ"حمى غرب النيل"، بالإضافة إلى وقوع 6 إصابات جديدة بالمرض الآخذ في الانتشار، ليرتفع بذلك عددُ المُصابين بالمرض إلى 74 مُصابًا.

وأوضحت الوزارة أن الثلاثة الذين توفوا متأثرين بالمرض، هم كبار في السن، وكانت لديهم أمراض سابقة، فاقمت من إصابتهم. وقالت إن 14 من المصابين تظهر عليهم أعراض حادة للمرض.

وأفادت بأن معظم المرضى الذين يُعانون من حالات صعبة، هم كبار في السن، ويعانون من أمراض من قبل.

وأكّدت الوزارة أن هناك نظام عمل مُشترك بين الوزارات ذات العلاقة، لوضع حد لانتشار المرض، إذ تتولّى وزارة حماية البيئة جمع البعوض من الأماكن التي تنتشر فيها المرض، فيما تتولّى وزارة الصحة فحصه في المختبر.

ودعت حماية البيئة السلطات المحليّة إلى مضاعفة جهودها من أجل تخفيف احتمال تعرّض البشر إلى لسعات البعوض، كما أوصت بالابتعاد عن أماكن تجمّع البعوض، مثل المستنقعات المائيّة، وبرك المياه الراكدة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية لـ وطن، عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس في المستشفيات الفلسطينية حتى اللحظة.