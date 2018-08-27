حملة المقاطعة تدين إحياء الفنان أدهم النابلسي حفلا تطبيعياً في حيفا

القدس- وطن: أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) إحياء الفنان الأردني من أصل فلسطيني، أدهم النابلسي، "حفلاً تطبيعياً" في قصر المؤتمرات في حيفا، وذلك يوم الجمعة الماضي، "متجاهلاً بذلك كافة المناشدات الأردنية والفلسطينية الداعية لعدم التعامل مع سفارة الاحتلال"، وفق بيان للحملة.

وقالت الحملة في البيان إن "هذه المشاركة التطبيعية، بغض النظر عن النوايا. فهي تخالف معايير المقاطعة التي تبنّاها المجتمع المدني العربي على مدى عقود والغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني، والتي تحثّ حملة جنسيات الدول العربية الشقيقة (بما فيها الأردن) على مقاطعة سفارات العدو وممثلياته الدبلوماسية في الوطن العربي وعدم استصدار تأشيرة (فيزا) إسرائيلية للدخول إلى فلسطين التاريخية".

وتابع البيان: إن التطبيع سلاح إسرائيلي يستخدم ضد شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية لإضعاف نضالنا الشعبي من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف، وأهمها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.