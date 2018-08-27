مجدداً.. الحمدالله يدعو حماس لتمكين الحكومة في غزة

بيت لحم- وطن: جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله دعوة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بعملها في قطاع غزة.

وأضاف في كلمته بافتتاح مركز التأهيل الوطني، اليوم الاثنين في مدينة بيت لحم "لن يكون هناك دولة في غزة أو دولة من دون غزة، والمطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية، والاستجابة لمبادرة الرئيس، لتمكين الحكومة في القطاع واعادة الوحدة بين شطري الوطن".

كما جدد الحمد الله التأكيد على أن الإدارة الأميركية لم تعد شريكا في تحقيق السلام، وهي الآن شريكة في الاحتلال، وزعزعة الاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة بأكملها.