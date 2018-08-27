رجل الأعمال بسام بعجاوي يناشد عبر وطن بمساعدته لتبني الطفلين الناجيين من "جريمة يعبد"

جنين- وطن: ناشد رجل الأعمال بسام معين محمد بعجاوي، من يعبد جنوب غرب جنين، بمساعدته في تبني الطفلين الذين نجيا من جريمة قتل والديهما صباح اليوم في البلدة.

وقال بعجاوي لـ وطن، أوجه مطلبي إلى الرئيس محمود عباس، ومحافظ جنين، والنائب العام بمساعدتي وتسهيل إجراءات تبني الطفلين.

وأكد استعداده لتوفير الحياة الكريمة للطفلين وتسجيل شقق باسمهما حتى يحفظ حقهما في المستقبل، دون أي مقابل أو مساعدة مادية.

ونفى أن تكون الجريمة وقعت في إحدى شققه السكنية، موضحاً أنه تفجأ صباحاً بوقوع الجريمة في إحدى الشقق السكنية في البلدة، وعند البحث تبين أنها في إحدى عمارات أحد أصدقائه، فعزم على تبني الطفلين.

واستيقظت بلدة يعبد صباح اليوم، على جريمة بشعة راح ضحيتها زوجين من محافظة الخليل باطلاق نار عليهما فجر اليوم من قبل مجهولين في شقة سكنية بيعبد.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا حول إطلاق النار على مواطن وزوجته من بلدة دير سامت غرب مدينة دورا من قبل مجهولين، وعلى الفور تحركت لمكان الحادث وعثرت على جثتين لمواطن وزوجته في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وطفلين على قيد الحياة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالتحفظ على الجثمانين وتحويلهما للطب الشرعي وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال حسب ما تقتضي مصلحتهما الفضلى.

ولم تُعرف حيثيات الجريمة، حيث أصدر النائب العام أمراً بحظر نشر أية تصريحات أو معلومات أو تفاصيل أو صور لأطفال تتعلق بالحادثة.