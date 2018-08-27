على غرار العيد.. ركود كبير في أسواق غزة مع بداية العام الدراسي

غزة- وطن: اشتكى أصحاب المحال التجارية والتجار في قطاع غزة، قبيل البدء في العام الدراسي الجديد، من ركود الأسواق وضعف الحركة التجارية نتيجة الحصار المتواصل والعقوبات المفروضة على القطاع، ما أدى لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

ويرى المواطنون أن الاقبال الضعيف على شراء احتياجات العام الدراسي لأبنائهم رغم انخفاض اسعارها نسبيا، جاء نتيجة الحصار المشدد على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي، وزادت حدتها جراء العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

وعزا المحلل الاقتصادي أسامة نوفل خلال حديثه مع اذاعة صوت الأقصى أسباب ضعف الحركة الشرائية قبيل العام الدراسي إلى الحصار الاسرائيلي وعقوبات السلطة، بالإضافة إلى موسمي عيدي الفطر والأضحى خلال فترة قصيرة، هي أسباب زادت من نفقات المواطنين وأرهقت كاهلهم.

ودعا نوفل السلطة برفع عقوباتها عن غزة، وسرعة ارسال الكتب المدرسية قبيل البدء بالعام الدراسي، مطالبا فصائل المقاومة بإبرام اتفاق تهدئة يضمن رفعاً كلياً للحصار وامداد غزة بالمشاريع التي تخفف عن سكانها.

وتشهد أسواق قطاع غزة تراجعاً كبيراً في الإقبال على شراء الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية المختلفة، على الرغم من انخفاض الأسعار نوعا ما عن السنوات الماضية.