هلال القدس سوبر الكرة الفلسطينية للمرة الرابعة

القدس- وطن: حافظ نادي هلال القدس على لقب السوبر الفلسطيني في خزائنه للعام الثاني تواليا، بفوز الشاق مساء اليوم الاثنين، على نادي ثقافي طولكرم بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وواصل نادي هلال العاصمة هوايته في التتويج بالألقاب المحلية، بعد تمكنه في الموسم الماضي من إحراز 4 ألقاب، ليحصد في الموسم الجديد لقبه الأول.

ومنذ انطلاق المسابقة في العام 2010 نجح الهلال بإحراز اللقب مع هذا اللقب 4 مرات، يليه أهلي الخليل الذي أحرز اللقب مرتين، مقابل لقب وحيد لأندية شباب الخليل، وترجي واد النيص، وشباب الظاهرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم يشهد فرص خطيرة على المرميين إلا في مناسبات قليلة، ويبدو أن التوقف الطويل وعدم بدء الموسم الجديد أثر على تحضيرات الفريقين لهذا اللقاء.

ونجح الهلال في افتتاح التسجيل مبكرا خلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ51، وجاء الهدف عبر الوافد الجديد للفريق والقادم من الدوري التشيلي داوود غزالي.

وتمكن اللاعب أسامة الصباح من إهداء فريقه الثقافي هدف التعادل في الدقيقة الـ79 بعد ركلة جزاء منحها حكم اللقاء بعد لمسة الكرة يد أحد لاعبي الهلال داخل الصندوق، ترجمها الصباح بسهولة في شباك الحارس خالد عزام.

لم يهنأ الثقافي كثيرا في هذا التعادل، ومنح اللاعب علي نعمة الهلال هدف الفوز الثاني في الدقيقة الـ84 بعد كرة جماعية من لاعبي الهلال وصلت إلى عدي الدباغ الذي هيأها بصدره إلى نعمة الذي سددها قوية بيسراه في الزاوية البعيدة لشباك الثقافي، وبعد الهدف طرد الحكم لاعب الهلال فراس أبو ميالة بالبطاقة الحمراء مباشرة، دون ان يؤثر ذلك على النتيجة لينتهي القاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.