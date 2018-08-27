نقل الصحفي عماد ابو عوض للمشفى بعد ان احتجزه الاحتلال لساعات في اريحا

أريحا- وطن: نقل الصحفي عمر أبو عوض إلى مستشفى أريحا، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال واحتجزته برفقة عدد من الصحفيين في تلفزيون فلسطين لعدة ساعات في مستوطنة "ميفؤت" القريبه من مدينة أريحا أثناء عملهم.

وأفادت مصادر صحفية أن جنود الاحتلال قاموا بتقييد الصحفيين، وتركهم لساعات طويله تحت أشعة الشمس الحارقة، مما أدى الى فقدان كميات كبيره من السوائل وانخفاض بالضغط لدى الزميل أبو عوض، أدى لإصابته بحالة اغماء، أدخل على أثرها للمستشفى.