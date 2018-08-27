الجهاد: شروط السلطة للمصالحة مستحيلة ومرفوضة

غزة- وطن: قال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم الاثنين، إن شروط السلطة الفلسطينية للمصالحة مستحيلة ومرفوضة من المقاومة الفلسطينية.

وذكر الهندي في حوار مع فضائية "الأقصى" مساء اليوم، أن التعقيدات في المصالحة كما هي "لأنها بمفهوم السلطة الفلسطينية غير عن مفهومها لدى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية".

وأوضح الهندي أن المصالحة بمفهوم السلطة "هي أن تعود لتحكم غزة كما تحكم الضفة الغربية اليوم بمعنى فوق الأرض وتحت الأرض والسلاح والشرعية والتمكين، وهذه الشروط هي شروط مستحيلة ونرفضها"، وفق تصريحاته.

وأكد أن "هناك يد ثقيلة من الاحتلال وللأسف من السلطة على المقاومة في الضفة"، وتساءل "هل السلطة تحمي أهلنا في الضفة الغربية؟، فالاحتلال الإٍسرائيلي يقتحم ويقتل ويعتقل".

وشدد الهندي على أنه ليس هناك إمكانية للمقاومة بأن تمكن السلطة من فعل ما تفعله في الضفة، مضيفا "لذلك مفهوم التمكين والسلاح الواحد وغيره نرفضه".

لكن القيادي البارز في الجهاد الإسلامي أشار إلى حالة التوافق والتفاهم التي كانت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بين الأجهزة الأمنية للسلطة والأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.

ولفت الهندي إلى اختلاف البرامج، موضحا أن هذا يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير على أساس سياسية وديمقراطية.

وانتقد الهندي بشدة العقوبات والإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، والتي أوصلت الفلسطينيين في قطاع غزة لوضع كارثي.

ونبه وفق قوله، إلى أن المراهنة كانت على "خروج الناس ضد حركة حماس وأنها سبب كل المشاكل التي يعانونها، لكن خرجت مسيرات العودة التي انفجرت في وجه إسرائيل".

وقال إن مسيرات العودة أعادت الصراع للمربع الأول وهي الأرض المحتلة عام 1948 ليؤكد تمسكه بحق العودة.

وأكد الهندي أن المسيرات كانت مهمة وسبب أساسي في تحرك المجتمع الدولي والمنطقة "لأن الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة لا يستطيع التحمل في ظل استمرار البالونات والطائرات الحارقة".