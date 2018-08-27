وصول أول قافلة من حجاج غزة عبر معبر رفح

غزة- وطن: وصلت مساء اليوم الاثنين، قافلة الحجاج الأولى من أهالي الشهداء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد ادائهم مناسك الفريضة لهذا العام.

وبحسب دائرة معبر رفح البري، فإن الحافلة الأولى والثانية من الحجاج وصلت إلى القطاع، مشيرة الى أنه كان على متن الحافلتين 112 حاجا وحاجة.

وبدأت اليوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتفويج حجاج قطاع غزة إلى المدينة المنورة التي تبعد عن مكة 450 كيلومتر، حيث سيمكثون فيها 4 أيام.

وستصل أولى رحلات عودة حجاج قطاع غزة الى مطار القاهرة، ومن ثم سيتوجهون يوم الخميس المقبل الى القطاع.