"الشعبية" تحيي ذكرى استشهاد ابو علي مصطفى في مخيم الدهيشة

بيت لحم- وطن: أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم الدهيشة، وفي بلدة الدوحة بمحافظة بيت لحم الذكرى السابعة عشرة لاغتيال الشهيد ابو علي مصطفى الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصادف اليوم الاثنين 27 آب، حيث كان اغتيل في مثل هذا اليوم من عام 2001 حين قصفت مروحية اسرائيلية مكتبه في رام الله بصاروخ.

ونظم عشرات الملثمين التابعين للجبهة استعراضا في شوارع مخيم الدهيشة، تم خلاله كتابة شعارات على الجداران ووضع ملصقات بهذه المناسبة.

والقى أحد الملثمين كلمة عبر مكبر للصوت قال فيها "ان قمر الشهداء ابو علي مصطفى والماثل في الاذهان قدوة ومثالا للتضحية والايثار، ذلك الرجل الذي اضاف للصراع طبيعة اكثر استبسالا حينما كان يقول على الدوام، ما دام الاحتلال موجود بشكله الاستيطاني او العسكري فالمقاومة بكافة اشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني".

وفي بلدة الدوحة، احيت الجبهة فعالية اخرى بهذه المناسبة حيث خرج عشرات الملثمين في استعراض وزعوا خلاله الذين بيانا باسم الجبهة الشعبية اشارت فيه الى دلالات واهداف اغتيال امينها العام ابو علي مصطفى مؤكدة السير على خطاه.