إطلاق فيلم "الطواقم الطبية في مرمى النيران" في غزة

غزة- وطن: أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، فيلما قصيرا خاصا باستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للأطقم الطبية في قطاع غزة، تحت عنوان "الطواقم الطبية في مرمى النيران".

ويسلط الفيلم الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بإسعاف ضحايا مسيرات العودة السلمية. ويظهر الفيلم أن القوات الاسرائيلية المحتلة استخدمت القوة المفرطة ضد أفراد الطواقم الطبية، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 مسعفين وإصابة نحو 103 من أفراد الطواقم الطبية.