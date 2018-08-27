الشيخ: الرئيس قال للمصريين "على قطع رقبتي لن يمر مشروع التهدئة"

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن السلطة أول من عُرض عليها التهدئة بشكلها الحالي، ورفضها الرئيس محمود عباس.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الاثنين، أنه تم وعد السلطة بالمطار والأموال والميناء، مقابل أن تضع السلطة قدمها في غزة، لكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك، وقال مشكلة الشعب الفلسطيني ليست انسانية ولا اغاثية وانما بالاحتلال الذي يجب ان ينتهي بالضفة والقدس وغزة.

واعتبر الشيخ أن التهدئة بشكلها الحالي، جزء من صفقة القرن. وقال "تكمن خطورة حماس مع هذا الموضوع هو دليل قاطع على ان حماس بدأت تنزلق بهذا المربع، ولدينا معلومات ان حماس تعاطت ايجابيا مع ميناء في قبرص".

ودعا الشيخ الكل الفلسطيني وعلى رأسه حماس بتحمل المسؤولية، ورفض الانزلاق في مربع التهدئة.

وقال "لن تمر التهدئة ولن نكون طرف فيها وسنحاربها، وسيكون هناك سقف زمني للتعاطي الايجابي مع الحالة الحالية، وان لم تتعاطي حماس مع توجهنا الوطني بانهاء الانقسام بالرعاية المصرية وفق مجموعة من الافكار، واذا ذهبت الى ابعد من ذلك وغالت في الانسياق بالتهدئة سيكون لنا رد واضح وصريح وليس ببعيد".

وأضاف أن محمود عباس قال للمصريين وغيرهم "على قطع رقبتي لن يمر مشروع التهدئة مقابل ميناء تافه تحت رقابة اسرائيلية كاملة ومطار تافه او مشروع اتفه".

وقال إن موضوع التهدئة تم انجازه من قبل حماس واسرائيل والوسطاء بنسبة 90% ثم أرادوا لابو مازن أن يعطي شرعية لما وصلوا إليه من اتفاقات. وأضاف: لن يستطيع أحد تمرير اي شيء بدون قلم الرئيس محمود عباس.

واعترف الشيخ أن دولة الاحتلال وضعت شروط من أجل المصالحة مع حماس، بقوله: حينما ذهبنا للمصالحة اواخر 2017 قامت اسرائيل بتسليمنا ثماني شروط من أجل المضي بالمصالحة مع حماس.. متسائلاً: ما الذي تغير لتسقط اميركا واسرائيل شروطها الأن.

وقال "نحن نريد ان نذهب لملف المصالحة اولا، واليوم تصل رؤيانا بشأن المصالحة للقاهرة، عن طريق عزام الاحمد"، وننتظر اجابات من حماس على الورقة المصرية، وعليها ان تأتي الى المصالحة، وإلا سيكون لنا رد واضح.

وأوضح الشيخ أن وضع المصالحة جانبا، هو لعب من قبل الطرف الاسرائيلي الامريكي، وسنحارب هذا التوجه، لانه يكرس الاحتلال.

وأكد أن مواقف الفصائل الفلسطينية التي شاركت في محادثات القاهرة كان ايجابيا، بتأكيدهم ان المدخل هو المصالحة وانهاء الانقسام.

واعتبر الشيخ أن "حماس لا تجبي الضرائب، وإنما حماس تسرق اموال الشعب وان لا أخجل مما أقول حماس (تسرق)". وقال: نصرف 96 مليون دولار شهريا على قطاع غزة، وحماس رفضت تسليمنا الجباية في غزة ولو ليوم واحد.. اذا من هو الحرامي ومن الوطني.

وفيما يتعلق بقطع العلاقة مع الاحتلال، قال الشيخ: قلنا للاسرائيليين هامش الوقت يضيع ونحن نقترب من ساعة الصفر وسنعيد النظر بالاتفاقيات بيننا وبينكم.