إصابة شاب بثلاث رصاصات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

نابلس- وطن: أعلن الهلال الأحمر، مساء اليوم الاثنين، إن شاباص أصيب بثلاث رصاصات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريح مقتصب إن اصابتين وقعتا خلال المواجهات المندلعة قرب قبر يوسف في نابلس، وجرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أحد المصابين أصيب بثلاث رصاصات في اليد والفخد، وجرى نقلى الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ولاحقاً قالت وزراة الصحة إن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالفخذ (تم إدخاله إلى غرف العمليات)، وأخرى طفيفة بالرصاص الحي في الساق، وصلتا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.