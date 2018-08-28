عائلة الشهيد محمد دار يوسف لـوطن: الاحتلال هدم منزلنا بحقد كبير

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف في قرية كوبر شمال مدينة رام الله.

وقال عم الشهيد، خالد دار يوسف لـ وطن: إن قوات الاحتلال والجنود المشاة انتشروا في شوارع القرية وحاراتها، وأطلقو طائرة تصوير في سماء القرية.

وأضاف دار يوسف أن قوة عسكرية كبيرة انطلقت من حاجز عطارة مكونة من 20 دورية عسكرية، تدعمها جرافة وشاحنة مياه عادمة، باتجاه بلدة كوبر وشرعت باقتحام محيط المنزل.

وأوضح دار يوسف أن المنزل مكون من طابق واحد، وقامت الجرافة العسكرية بهدمة كلياً وتسويته بالأرض، قائلاً: "هدمو المنزل بحقد كبير وأصبح فُتات".

وأشار الى أنه تم تقديم اعتراض عن الهدم لمحكمة الاحتلال، ولكن المحكمة رفضت وأعطت مهلة لتاريخ 27-8-2018 فقط.

يذكر أن الشهيد دار يوسف (18 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في مستوطنة "ادم" شرق القدس أدت لمقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.