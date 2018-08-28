الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

بيت لحم- وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقلات في مدن الضفة.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم هما: الفتى أحمد محمد الزغاري (17عاما)، والشاب محمد خالد الخمور(22 عاما)، وأن جنود الاحتلال داهموا منزلي والديهما وفتشوهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين معتز أبو زيد، ومحمود كامل عبد الجليل العية، بعد اقتحامها منطقة الهدف، وواد برقين غرب المدينة، ومداهمة منزليهما وتفتيشهما وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.