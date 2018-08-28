5 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 28 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير رائد محمد شريف السعدي (52 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين المحكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافةً إلى 20 عاماً، بتهمة مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية أدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة 19 آخرين، ومعتقل منذ عام 1989.

يعتبر السعدي عميد أسرى محافظة جنين وعميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وأمضى 29 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عمار عاهد بديع الشوبكي (36 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

الأسير يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي (36 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون، وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

الأسير شعاع جلال نايف كممجي (39 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

الأسير عبد الله سليم محمد أبو ظاهر من وسط القطاع المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ستة أعوام في السجون.