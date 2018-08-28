"فيسبوك" يحذف حسابات ضباط عسكريين في ميانمار

وطن- وكالات: حذفت أمس الاثنين شركة ''فيسبوك''، حسابات قيادات عسكرية من ميانمار، من على الشبكة وتطبيق إنستغرام.

وعللت الشركة هذا الإجراء بأنه تم اتخاذه لمنع نشر الكراهية والتضليل، حيث قالت ''حذفنا 20 فردا ومؤسسة من ميانمار من فيسبوك، منهم الجنرال مين أونغ هلاينغ القائد الأعلى بالجيش، وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش''.

وأضافت الشركة في تدوينة لها ''نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستغرام، و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص".

وأكد موقع فيسبوك، وهو أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، أنه منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة زائفة على فيسبوك.