بنك القدس يرفع شبكة فروعه إلى 40 فرعًا ومكتباً بعد إستحواذه على فروع البنك الأردني الكويتي

رام الله- وطن: أعلن بنك القدس وبعد النجاح الكامل في تنفيذ اتفاقية الإندماج بينه وبين البنك الأردني الكويتي التي يتم بموجبها إستحواذ بنك القدس على فروع البنك الأردني الكويتي العاملة في فلسطين وضم موجوداته ومطلوباته أن فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين أصبحت فروعا لبنك القدس إعتبارا من صباح الأحد الموافق 26/8/2018، جاء ذلك بعد موافقة سلطة النقد الفلسطينية على اتفاقية الاندماج.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القدس السيد أكرم عبد اللطيف جراب "أن هذه الإتفاقية جاءت ضمن سياسة بنك القدس وإستراتيجيته على تعزيز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في الرقي بالخدمات المصرفية من خلال الاستحواذ والإندماج، كما أننا نسعى إلى تعزيز الإنتشار محليا والإلتزام بأن نكون دائما الخيار الأمثل والأقرب إلى عملائنا من خلال تقديم تجربة مصرفية مميزة لمختلف قطاعات العملاء بما يواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم." كما أكد وطمأن جراب عملاء البنك الأردني الكويتي في فلسطين على سلامة ودائعهم وكامل حقوقهم وتعاملاتهم.

وعليه أًصبح بإمكان عملاء بنك القدس الإستفادة من مجموعة الخدمات المصرفية والمنتجات المتميزة لبنك القدس من خلال شبكة الفروع المنتشرة في مختلف محافظات الوطن بالإضافة إلى فرعين جديدين في جنين ورام الله، ليصبح عدد فروع بنك القدس أربعون فرعاًومكتبا وبالتالي يعزز بنك القدس بذلك بصمة أخرى في التواجد والانتشار المحلي ضمن إطار خططه التوسعية داخل فلسطين ولخدمة عملائه في كل مكان من خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم.

ويذكر أن بنك القدس هو من أحد البنوك الأكثر انتشارا بالمجتمع المحلي على مستوى الوطن، وهذا ما أظهرته المعطيات التي نشرت في مجلة جمعية البنوك الصادرة موخرا، كما يجدر بالذكر أن بنكُ القدس سبق وإستحوذ على فروع وأصول بنك فلسطين الدولي، كما إستطاع البنك منذ الإعلان عن تأسيسهِ أن يرسخَ مكانتهُ ضمن المؤسساتِ المصرفيةِ بالقطاعِ المصرفي في فلسطين، و يطمحُ بنك القدس إلى أن يكون البنكُ المتميز في فلسطين وأن يكون المثالُ الذي يُحتذى به من خلال جهود كافة إدارات ودوائر البنك.