صحة غزة تحذر من نفاذ الحليب العلاجي الخاص بالأطفال

غزة- وطن: حذرت صحة غزة، أمس الإثنين، من خطورة نفاذ الحليب العلاجي الخاص بالأطفال الذين يعانون من مرض PKU الناتج عن خلل وراثي في التمثيل الغذائي.

وقال مدير دائرة الصيدلة في الرعاية الأولية كفاح طومان، إن غياب الحليب العلاجي من شأنه أن يجعل هؤلاء الأطفال مهددين بالإصابة بمضاعفات تبدأ بانخفاض معدل الذكاء تدريجياً، حتى يصل بهم المطاف إلى الإصابة بالإعاقة العقلية.

وأشار طومان في تصريح صحفي إلى أن الحليب العلاجي للأطفال المرضى الاقل من 12 شهر والبالغ عددهم 22 طفلاً غير متوفر تماماً في مخازن وزارة الصحة، في حين أن الحليب العلاجي المخصص للأطفال فوق عمر السنة يتوفر منه كمية قليلة تكفي فقط لثلاثة أسابيع.

ونوه أنه منذ ما يقارب السنة كان الحليب العلاجي يتوفر بشكل متقطع وغير منتظم ولا يغطي الاحتياج الحقيقي، إلى أن وصل الأمر إلى وضع حرج يهدد صحة هؤلاء الأطفال ومستقبلهم حيث سيسبب انقطاع العلاج عنهم إلى دخولهم في اضطرابات عقلية وسلوكية ونفسية تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.