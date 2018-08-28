استقالة 6 أعضاء من البلدية.. ماذا يجري في بيت لقيا ؟

رام الله- وطن: قدم، يوم الأحد الماضي، 6 أعضاء في بلدية بيت لقيا من أصل 11 عضواً استقالتهم لرئيس البلدية، معللين سبب استقالتهم وهو اختلاف وجهات النظر.

قال رئيس بلدية بيت لقيا، عبود عاصي لـ وطن، إن 6 أعضاء قدموا استقالتهم المكتوبة للمجلس البلدي، وسنقوم بارسالها للحكم المحلي للرد عليها.

وأوضح عبود انه لا يعلم سبب استقالة الاعضاء، ولم ولن يسألهم بأي شكل من الاشكال.

وأشار عبود الى ان البلدية الان ستقوم بتسيير اعمالها لحد اجراء الانتخابات اللاحقة.

و ذكر رئيس بلدية بيت لقيا ان المستقلين هم ابراهيم عاصي، مالك عاصي، محمود عاصي، وعيسى عاصي، وعضوان استقالا قبل أشهر هم الاء عاصي، وفادي بدر.

وبدوره قال العضو المستقيل ابراهيم عاصي، لـ وطن للانباء أنه لا يوجد أسباب مباشرة للاستقاله، بل هي أسباب تراكمية من خلال تجربتنا في سنة وأكثر من سنة في البلدية.

وأضاف عاصي، "السبب الرئيسي هو اختلاف وجهات النظر بين أعضاء البلدية رغم اننا من فصيل واحد وهو تنظيم فتح الذي فاز بالتزكية في الانتخابات".

وقال عاصي "واجهنا صعوبات وتحديات في ما بيننا، وفي المجتمع وأيضا صعوبات وعدم قدرة على تطبيق القانون في مجتمعات مثل مجتمعاتنا".

وأوضح لـ وطن ان عضوين استقالا قبل أشهر، أحدهم بسبب السفر والآخر بسبب أسباب خاصة، و قبل ما يقارب الأسبوع قدمنا 4 اعضاء استقالة جماعية.

وأشار عاصي الى أنه لا يريد ان يتهم أحد ويذكر اسباب سرية للاستقالة، لأنه والاعضاء اخدوا عهداَ على انفسهم الالتزام باخلاقهم، مؤكداً أنه "لا يوجد قضايا فساد فقط اختلاف وجهات نظر".

وأوضح عاصي أنه والاعضار بانتظاء رد رئيس البلدية على قرار الاستقالة الذي تم تقديمه الأحد الماضي.