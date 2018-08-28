قروي راس كركر لـوطن: الاحتلال يعلن جبل "الريسان" منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل صحفي

رام الله- وطن: أصيب مواطنين واعتقل آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في قرية راس كركر غرب رام الله.

وقال راضي أبو فخيدة خلال حديثه مع وطن إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "الريسان" الواقعة بين 4 قرى بنية مصادرتها، منذ صباح اليوم، واعتدت على سكان القرى الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح شق طريق استيطاني.

وأوضح أن مواجهات اندلعت في المنطقة أسفرت عنها عدة إصابات، فيما اعتقل الاحتلال عدداً من المواطنين بينهم المصور الصحفي بهاء نصر، ورئيس مجلس قروي كفر نعمة خلدون الديك.

وأفاد أبو فخيدة أن الاحتلال أعلن منطقة "الريسان" عسكرية مغلقة، بغية مصادرتها، وتقدر مساحتها نحو 2000 دونم.

وأكد لـ وطن أن ملكية هذه الراضي خاصة للمواطنين، ويجري الان عبر محامي أوكله مجلس قروي راس كركر باصدار الاوراق الثبوتية لهذه الأراضي للطعن في قرار الاحتلال مصادرتها لصالح طريق استيطاني.