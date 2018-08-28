الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأربعاء 2018/08/29.

وأكدت الداخلية في بيان وصل سوا، أن السفر عبر معبر رفح، غدا الأربعاء، المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (8/27).

ودعت الداخلية للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.

وطالبت الداخلية بضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، كما دعت الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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