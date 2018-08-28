فيديو| هكذا أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة "أف 16" الاسرائيلية في شباط الماضي

وطن: أسقطت الدفاعات الجوية السورية، طائرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في العاشر من شباط الماضي، وفي هذا السياق نشرت قناة الإخبارية السورية مقطع فيديو يظهر عمل منظومات الدفاع الجوية في سوريا وكذلك تدمير المقاتلة الإسرائيلية "إف-16".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن منظومات الدفاع الجوي السورية أسقطت المقاتلة المتعددة المهام Lockheed Martin F-16I التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي شاركت في الضربة الجوية على الأراضي السورية يوم 10 شباط 2018.

وقد سقطت الطائرة في الجزء الشمالي لكيان الاحتلال بالقرب من مستوطنة هردوف، وتمكن الطياران من النزول بالمظلة، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة في بطنه والآخر بجروح طفيفة. وأكدت مصادر رسمية اسرائيلية ووسائل الإعلام هذه الخسارة.

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