الشرطة تضبط مركبة بحمولة زائدة بلغت 7 ركاب في الخليل

الخليل- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، مركبة كانت تقل ركاباً بحمولة زائدة بلغت 7 ركاب في الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه واثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة، فقد تم إيقاف احدى المركبات من اجل فحصها والتأكد من مدى التزام سائقها بشروط السلامة العامة حيث تبين ان المركبة تقل 11 راكبا مع العلم بأن حمولتها القانونية هي لــ 4 ركاب أي بحمولة زائدة بلغت 7 ركاب.

وأضاف البيان، بأن الشرطة قامت بإنزال جميع الركاب وتأمينهم بمركبات أخرى، بالإضافة لضبط المركبة ومخالفة السائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

هذا وحذر البيان من خطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات مؤكدا على ان الشرطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.