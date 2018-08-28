فيديو| أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يسلمون الامم المتحدة رسالة للضغط على الاحتلال للافراج عنها

رام الله- وطن: سلم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، رسالة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالبه فيها بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن جثامين الشهداء.

جاء ذلك خلال اعتصام نفذه، الأهالي وممثلون عن القوى الوطنية، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، اليوم الثلاثاء.

وقالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد لـ وطن، إن الرسالة تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين باصدار موقف تجاه سياسة الاحتلال، باحتجاز جثامين الشهداء والضغط عليه من أجل وقف هذه السياسة والافراج عن الجثامين.

وأضافت "كانت هناك وعودات كثيرة من قبل الاحتلال وصدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بالبدء بإجراء فحوصات الحمض النووي وعمل بنك لها، لكن حتى اللحظة وبعد مرور 3 سنوات على هذا القرار، لم يكون هناك اي جديد بالعكس كانت هناك مماطلة كبيرة، وتم استدعاء مجموعة صغيرة جدا من العائلات لعمل هذا الفحص".

وأضافت أن ذلك يعتبر تأخر خطير لان عائلات الشهداء كبيرة بالعمر، وقد نفقد بعضهم بسبب تقدم السن.

وأوضحت أن العديد من الرسائل تم تقديمها للأمم المتحدة، لكن لم يصدر موقف واضح تجاه هذا الملف، ونأمل أن يكون اليوم تجاوب خصوصا بعد 10 سنوات على النشاط المنظم لحمة استرداد جثامين الشهداء.

من جهتها، أعربت فاطمة الفقيه شقيقة الشهيد محمد جبارة الفقيه لـوطن عن أملها بضرورة استرداد الجثامين، سواء كانت في ثلاجات الموتى او في مقابر الارقام، حتى يتسنى دفنهم على الطريقة الاسلامية، ومن أجل أن يهدأ بال امهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم.

وأشارت إلى أن كلمة ممثل المندوب السامي كانت فعالة، ومنحهم الأمل بحديثه عن الكرامة الإنسانية، وبأن الانسان يولد بكرامة ويجيب ان يعيش بكرامة ويموت بكرامة.