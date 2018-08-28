حفيد الشهيد محمد يوسف النجار يترشح لانتخابات الكونغرس الأمريكي

وطن- وكالات: يتعرض المرشح الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فلسطيني الأصل، عمار النجار، لهجوم كبير من المؤيدين لدولة الاحتلال، كونه حفيد مقاوم فلسطيني راحل.

وكان جد عمار لأبيه، محمد يوسف النجار، أحد قيادات حركة فتح، وواحدا من العقول المدبرة لهجوم ميونيخ ضد الرياضيين الإسرائيليين.

وقال المرشح الديمقراطي إن وسائل الإعلام الإخبارية اليمينية في الولايات المتحدة تستخدم "كراهية الأجانب والحقائق المشوهة" بربطه بجده الذي اغتالته قوات الاحتلال قبل 16 عاما من ولادته.

والنجار هو مواطن أمريكي من أصول فلسطينية، هاجر والده إلى الولايات المتحدة، وأمه مكسيكية أمريكية.

وقد يكون للنجار فرصة قوية للربح بعد إدانة المرشح الجمهوري دانكان هانتر وزوجته مارغريت باستعمال تمويل حملتهم الانتخابية بانتظام للإنفاق على أمورٍ شخصية، بما في ذلك عدد من الإجازات الفاخرة، ودروس خاصة لأبنائهم، وباب مرآب لمنزلهما.

وقال نجار في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية: "نحن متحمسون. أنا لا أبني نجاحي على بؤس الآخرين، أنا أشعر به (يقصد هانتر) وبعائلته، لكني أيضا أشعر أكثر بالناس في منطقتنا التي تستحق تمثيلا برلمانيا أفضل بعد سنوات عديدة من غياب التمثيل الحقيقي لها".