نجاة ابو بكر تؤكد على الحل السياسي لغزة الذي يرفع الحصار وينهي الانقسام

رام الله- وطن: نفت النائب نجاة أبو بكر عن كتلة فتح البرلمانية ما نقل على لسانها بأنها مع الحلول الإنسانية لغزة، مؤكدة أنها ليست مع أي حلول إنسانية فقط لغزة بل مع حلول سياسية تفضي الى رفع الحصار وانهاء حالة الانقسام واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والعودة للحياة الديمقراطية، والعودة الى نظام فلسطيني قائم على أساس الشراكة للجميع.

وأكدت أبو بكر في بيان مقتضب باسم "نواب كتلة فتح البرلمانية"، وصل وطن، اليوم الثلاثاء، ان غزة تستحق واقع أفضل مما هي فيه.