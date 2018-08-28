الرئيس يستقبل وفدا من الأكاديميين الإسرائيليين

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا يضم عددا من الأكاديميين الإسرائيليين، برئاسة البروفيسور ايلاي الون، بحضور مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

وقال الرئيس إن الجانب الفلسطيني متمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، رغم كل المعيقات والصعوبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في طريق تحقيق السلام.

وأشار الرئيس إلى أهمية دور الشباب لدى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في صنع السلام، مؤكدا حق الأجيال المقبلة في العيش بحرية وسلام بعيدا عن الكراهية والعنف والاحتلال.

بدوره، قال مدير عام مجلس السلام والأمن في إسرائيل اري شوعاني، إن قانون القومية سيئ للإسرائيليين قبل الفلسطينيين، ويجب إلغاؤه فورا.